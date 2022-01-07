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07.01.2022 11:04
Рубрика: Спорт

Шайба Капризова помогла "Миннесоте" выиграть, но россиянин получил травму

Текст: Артур Нанян

Россиянин Кирилл Капризов помог "Миннесоте" одолеть в гостях "Бостон" (3:2) в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард забросил шайбу при счете 1:0 в пользу соперника.

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports/ Reuters
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Капризов набрал 40-е очко в нынешнем сезоне: в его активе 14 заброшенных шайб и 26 результативных передач. Впрочем, встреча с "Бостоном" запомнилась не только голом Кирилла, но и его травмой, полученной во втором периоде после столкновения с нападающим "Брюинз" Трентом Фредериком.

"Очень расстроен тем, как Капризов травмировался. Это хищный удар, мы не хотим видеть таких вещей в нашей лиге. Фредерик просто нанес травму нашему лучшему игроку. Надеюсь, в лиге рассмотрят этот эпизод", - отметил главный тренер "Миннесоты" Дин Эвасон.

Что касается остальных матчей дня, стоит отметить выступления хоккеистов "Тампы" Никиты Кучерова и Андрея Василевского в поединке с "Калгари" (4:1). Записавший на свой счет две голевые передачи Кучеров был признан первой звездой игры, а Василевский, отразивший 26 бросков из 27, - второй.

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