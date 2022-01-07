Новости

В академии РВСН начали готовить специалистов по робототехнике 20:16
Российские самолеты доставили в Казахстан миротворцев из Киргизии 20:12
Москалькова: Судьба соотечественников в Казахстане вызывает беспокойство 20:09
Любимова прокомментировала показ в Роттердаме российских фильмов 19:58
В Москву на следующей неделе вернутся 20-градусные морозы 19:58
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Анатолия Квашнина 19:50
Умер легендарный актер Сидни Пуатье 19:47
Скелетонисты Никитина и Третьяков выиграли по "бронзе" на этапе Кубка мира 19:34
Канцлер Австрии заразился COVID-19 19:30
Патриарх Кирилл: Среди прихожан выросло число образованных людей 19:21
Умер режиссер "Смертельного приговора" Марио Ланфранки 19:17
Умер один из первых польских "металлистов" Анджей Новак 19:05
В "Единой России" назвали обращение Токаева в ОДКБ своевременным 19:01
Над югом России пролетел яркий болид 18:43
ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшему игроку года 18:31
Власти Шымкента сообщили, что провокаторам платили за участие в беспорядках 18:26
Умерла актриса из "Куклы на цепи" Хенни Орри 18:18
В Байконуре повысили уровень террористической опасности 18:15
Пушков призвал власти Казахстана бежать в другую сторону от помощи США 18:12
Видео: Как в зоопарке Ростова слонам сделали педикюр 17:54
В столице Казахстана сформировали народные дружины для охраны порядка 17:34
Белорусские миротворцы приступили к выполнению поставленных задач 17:05
Си Цзиньпин: Китай выступает против попыток внешних сил дестабилизировать Казахстан 16:49
Названы самые востребованные в Рождество станции московского метро 16:32
Горы Краснодарского края на несколько дней объявлены лавиноопасными 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
07.01.2022 19:34
Рубрика: Спорт

Скелетонисты Никитина и Третьяков выиграли по "бронзе" на этапе Кубка мира

Текст: Анна Козина

Российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков стали бронзовыми призерами седьмого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Винтерберге.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Российский биатлонист Логинов выиграл спринт в Оберхофе

Призер Олимпиады-2014 в Сочи, обладательница Кубка мира сезона 2018/2019 Никитина уступила 0,43 секунды. Второй стала немка Жаклин Леллинг (отставание - 0,24).

Ситуация у олимпийского чемпиона Третьякова была не столь однозначной. После первой попытки россиянин лидировал, опередив своего ближайшего преследователя латвийца Мартинса Дукурса на 0,21 секунды. Однако эти результаты были аннулированы после протеста, поданного сборной Германии. Соперники пожаловались на наличие снега на трассе.

Победитель определился по итогам одной попытки. Лучшее время показал Дукурс (56,36 секунды). Вторым стал немец Аксель Юнг (отставание составило 0,01 секунды), третьим - Третьяков (+ 0,05 секунды).

Спорт Виды спорта Зимний спорт