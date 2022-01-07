Скелетонисты Никитина и Третьяков выиграли по "бронзе" на этапе Кубка мира

Российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков стали бронзовыми призерами седьмого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Винтерберге.

Призер Олимпиады-2014 в Сочи, обладательница Кубка мира сезона 2018/2019 Никитина уступила 0,43 секунды. Второй стала немка Жаклин Леллинг (отставание - 0,24).

Ситуация у олимпийского чемпиона Третьякова была не столь однозначной. После первой попытки россиянин лидировал, опередив своего ближайшего преследователя латвийца Мартинса Дукурса на 0,21 секунды. Однако эти результаты были аннулированы после протеста, поданного сборной Германии. Соперники пожаловались на наличие снега на трассе.

Победитель определился по итогам одной попытки. Лучшее время показал Дукурс (56,36 секунды). Вторым стал немец Аксель Юнг (отставание составило 0,01 секунды), третьим - Третьяков (+ 0,05 секунды).