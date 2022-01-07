В сборной России по биатлону обнаружен второй случай заражения коронавирусом

В сборной России по биатлону обнаружен еще один случай заражения коронавирусом. На этот раз положительный тест сдал массажист нашей команды Роман Никитин. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

- Никитин изолирован от остальной команды, - говорится в релизе. - Решение о длительности его карантина будет принято позднее.

Напомним, что вчера стало известно, что инфекцию подхватил биатлонист Эдуард Латыпов. Оба его теста оказались положительными. У спортсмена нет никаких симптомов заболевания, но он находится на изоляции.

Тем временем сегодня в германском Оберхофе мужским спринтом стартует очередной этап Кубка мира.