Хачанов вышел в финал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов стал финалистом проходящего в Аделаиде турнира.

В полуфинале соперником Хачанова был теннисист их Хорватии Марин Чилич. Соперники перед этим турниром располагались на соседних местах в рейтинге АТР - россиянин занимал 29-ю строчку, а хорват - 30-ю.

Первый сет прошел в упорной борьбе и победителя удалось выявить лишь на тай-брейке. Хачанов играл увереннее и точнее и добился успеха - 7:3.

Во второй партии преимущество россиянина было более ощутимым. И спустя почти два часа Хачанов отпраздновал победу - 7:6, 6:3.

В финале он сыграет с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и австралийцем Танаси Коккинакисом.