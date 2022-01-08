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08.01.2022 10:55
Рубрика: Спорт

Хачанов вышел в финал турнира в Аделаиде

Текст: Максим Домчев
Российский теннисист Карен Хачанов стал финалистом проходящего в Аделаиде турнира.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В полуфинале соперником Хачанова был теннисист их Хорватии Марин Чилич. Соперники перед этим турниром располагались на соседних местах в рейтинге АТР - россиянин занимал 29-ю строчку, а хорват - 30-ю.

Фото: Наташа Морелло/ РИА Новости
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Первый сет прошел в упорной борьбе и победителя удалось выявить лишь на тай-брейке. Хачанов играл увереннее и точнее и добился успеха - 7:3.

Во второй партии преимущество россиянина было более ощутимым. И спустя почти два часа Хачанов отпраздновал победу - 7:6, 6:3.

В финале он сыграет с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и австралийцем Танаси Коккинакисом.

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