КХЛ отменила два матча с участием ЦСКА из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига приняла решение об отмене двух матчей с участием московского ЦСКА.

Причиной для этого решения стала вспышка заболевания коронавирусом в армейском клубе. "По состоянию на 8 января 2022 года у 17 представителей хоккейного клуба ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат", - говорится в сообщении КХЛ.

В итоге матчи СКА - ЦСКА и ЦСКА - "Сочи", запланированные на 9 и 11 января, в указанный срок не состоятся.

В лиге заявили, что решение о проведении матчей в более поздний срок будет принято дополнительно.