КХЛ выступила с заявлением о ситуации с коронавирусом в клубах

Континентальная хоккейная лига на следующей неделе примет решение о дальнейшем проведении чемпионата.

По состоянию на 8 января сразу в трех клубах КХЛ выявлены положительные тесты на коронавирус у у большого количества игроков. Это - ЦСКА, "Автомобилист" и "Салават Юлаев". Из-за этого ближайшие матчи с участием этих клубов отменены.

В КХЛ отметили, что сейчас "наблюдаются групповые случаи заболевания с коротким инкубационным периодом". И заболевания чаще всего протекают без симптомов.

Сейчас лига считает основной задачей - избежать массового заболевания. Но те команды, в которых ситуация остается стабильной, продолжат играть.

"Лига провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков", - говорится в сообщении на сайте КХЛ.

И окончательное решение будет вынесено на следующей неделе. Отмечается, что приоритетом является здоровье участников, завершение чемпионата, проведение плей-офф, по итогам которого будет определен победитель.