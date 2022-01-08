Медведев поблагодарил команду за выступление на ATP Cup

Лидер сборной России по теннису, вторая ракетка мира Даниил Медведев подвел итоги выступлению команды на Кубке АТР.

В субботу сборная России в полуфинале командного Кубка АТР уступила команде Канады и не смогла защитить титул победителей турнира.

Даниил Медведев довел число побед на турнире до 15, из которых 11 одержано в одиночном разряде. Это лучший результат в истории турнирах.

После неудачи в парном матче с канадцами Медведев подвел итоги выступления команды в Австралии.

"Сегодня я хочу поблагодарить свою команду за этот невероятный турнир, мы старались и выложились полностью, провели потрясающие дни в Сиднее", - написал он в Instagram.