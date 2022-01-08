Овечкин обошел Йокинена по числу матчей в НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин провел 1232 матча в лиге, опередив финского форварда Олли Йокинена.

В ночь на субботу команда Овечкина гостила в Сент-Луисе. Первый период не предвещал беды для столичных игроков. Даниэль Спронг вывел "Вашингтон" вперед, на что хозяева ответили голом Тори Крюга.

Во втором периоде российские форварды "Сент-Луиса" Павел Бучневич и Иван Барбашев, а также Оскар Сундквист трижды огорчили голкипера Илью Самсонова, который был заменен.

Окончательный результат - 5:1 - установил Бучневич, оформивший дубль.

Лидер гостей Александр Овечкин завершил игру с показателем полезности "-3", не набрав очков.

Этот матч стал для одного из лучших снайперов лиги 1232-м в НХЛ, и по этому показателю он опередил финна Олли Йокинена, поднявшись на 101-е место.