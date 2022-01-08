Российский боксер из Новосибирска Арест Саакян умер после того, как провел 11 дней в коме от полученного удара на ринге во время турнира "Короли нокаутов" 26 декабря в Тольятти.

В 8-раундовом рейтинговом поединке боксер проиграл чистым нокаутом в заключительном раунде россиянину Игорю Семернину.

После удара соперника спортсмен потерял сознание и впал в кому. Пострадавшего госпитализировали в одну из местных больниц. Врачи диагностировали отек головного мозга и кому третьей степени.

Состояние боксера было крайне тяжелым без положительной динамики. Арест Саакян скончался 7 января на 27-м году жизни, так и не придя в сознание. На своей личной странице в Instagram Игорь Семернин выразил соболезнования в связи со смертью спортсмена.

Прощание с Арестом Саакяном пройдет в Тольятти 11 января, после чего он будет похоронен в Ереване.