Сборная России проиграла Канаде в полуфинале ATP Cup

Мужская сборная России по теннису не смогла выйти в финал Кубка АТР. В полуфинале она уступила команде Канады.

В стартовом матче Роман Сафиуллин встречался с 14-й ракеткой мира Денисом Шаповаловым. Россиянин оказал более чем достойное сопротивление, но уступил в трех сетах - 4:6, 7:5, 4:6.

Во втором одиночном матче лидер сборной России Даниил Медведев играл против Феликса Оже-Альяссима и победил - 6:4, 6:0.

В решающем парном матче Медведев и Сафиуллин выиграли первый сет у Шаповалова и Оже-Альяссима - 6:4, но уступили во втором - 5:7. В решающей партии канадцы выиграли 10:7.

В финале турнира Канада сыграет с Испанией.