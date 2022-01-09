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09.01.2022 19:16
Рубрика: Спорт

Австралийский суд примет 10 января решение, пускать ли Джоковича в страну

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
10 января должна быть поставлена точка в деле первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
Новак Джокович - большой чемпион, но звездам и селебрити не всегда полагаются одни только привилегии. Фото: REUTERS Новак Джокович - большой чемпион, но звездам и селебрити не всегда полагаются одни только привилегии. Фото: REUTERS
Новак Джокович - большой чемпион, но звездам и селебрити не всегда полагаются одни только привилегии. Фото: REUTERS

Лидер мужского тенниса приехал на Australian Open за своим десятым трофеем "Большого шлема", но из-за отсутствия обязательной для всех гостей Австралии прививки от коронавируса застрял в карантинном отеле в Мельбурне. Вместо тренировок общался с адвокатами, пытаясь избежать депортации.

Фото: Наташа Морелло/ РИА Новости
Австралийские власти отложили депортацию теннисиста Джоковича

Краткий сюжет главного спортивного скандала начала 2022 года таков: Джокович получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от ковида, но во время прохождения паспортного контроля местные власти пришли к выводу, что серб не предоставил достаточных оснований для медотвода, а также неверно оформил въездные документы. В связи с этим его визу аннулировали. Новак подал апелляцию. Все закрутилось 5 января, но итоговое решение отложили до понедельника, 10 января. Вполне возможно, что Новака депортируют и запретят въезд в Австралию на несколько лет.

Правительство страны сразу предельно четко обозначило свою позицию по этому инциденту.

- Виза Джоковича аннулирована. Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах. Никто не стоит выше этих правил, - написал премьер-министр Скотт Моррисон в своем "Твиттере". - Наша сильная пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от COVID один из самых низких в мире, мы продолжаем проявлять бдительность.

С одной стороны, можно понять команду, семью и болельщиков Новака, которые наперебой твердят о заслугах серба и его вкладе в развитие и популяризацию тенниса, в том числе в Австралии. Австралийский теннисист Ник Кирьос, славящийся своим эксцентричным поведением на корте и вне его, напомнил и о том, что в 2020 году Джокович пожертвовал 25 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами, которые тогда угрожали старту "мэйджора". В то же время вполне резонным выглядит недовольство многих неэлитных игроков, которые никогда не получают таких привилегий, как топы. Понятны и протестные настроения местных жителей, которые возмущены двойными стандартами: им - хочешь не хочешь - приходится вакцинироваться, а спортсмен, известный своим нежеланием делать прививку, может воспользоваться медицинским исключением. В общем, Джоковича, как простого смертного, шесть часов держали в аэропорту под присмотром полиции и допрашивали, разлучив с членами его команды и отобрав средства связи. Потом разместили в карантинном отеле, где, по словам родителей первой ракетки мира, ужасная еда и полно насекомых, и отказались переселять в заранее арендованный дом, где Новак собирался готовиться к турниру, стартующему 17 января.

Не помогло вмешательство президента Сербии Александра Вучича, который был постоянно на связи с Джоковичем и всячески его поддерживал. На родине теннисиста в этой скандальной ситуации видят и политические мотивы, и даже признаки нечестной игры. Мол, главного претендента на титул не могут победить на корте, поэтому устроили ему этот кошмар с визой.

Однако одной из претензий австралийцев к Джоковичу является полное отсутствие прозрачности его действий. Легендарный игрок прошлых лет австралиец Род Лэйвер, в честь которого назван центральный корт, с самого начала требовал от серба раскрыть причину медотвода: "Если у него есть причина, мы должны ее знать. Он выступает на высочайшем уровне, много выигрывает. Значит, она не может иметь физический характер. Так в чем же дело?"

Судя по последней информации, недоверие к Новаку было небезосновательным. Адвокаты Джоковича в качестве причины медотвода наконец назвали уже перенесенный коронавирус. В документах указали, что положительный тест теннисист сдал 16 декабря. Но тут же выяснилось, что на следующий день Джокович без маски присутствовал на закрытом благотворительном мероприятии, где общался и фотографировался с детьми. Хотя должен был уйти на самоизоляцию на 14 дней.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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На эти несостыковки, например, обратил внимание экс-первая ракетка мира, двукратный победитель турниров "Большого шлема" Евгений Кафельников. В своем "Твиттере" он задает вопрос: "Как это вообще могло иметь место?"

Вице-премьер Австралии Барнаби Джойс еще несколько дней назад, не стесняясь в выражениях, высказался по поводу скандала:

- Он должен понять, что, если уж бог наградил его определенным талантом, этот талант не выше суверенных прав других наций, - цитирует чиновника NZHerald, ссылаясь на BBC. - Если ты попадаешь в нашу страну и не говоришь нам правды, мы вышвырнем тебя отсюда.

Грубо. Сурово. Но обеим сторонам конфликта есть о чем задуматься.

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