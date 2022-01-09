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09.01.2022 21:48
Рубрика: Спорт

"Барыс" выиграл у "Металлурга", прилетев за 2,5 часа до начала матча

Текст: Илья Соболев
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Отдельный интерес вызывала игра в Магнитогорске местного "Металлурга" и казахстанского "Барыса". Совсем недавно команды встречались в Нур-Султане, причем на фоне объявленной чрезвычайной ситуации матч проходил без зрителей. Казахстанцы его выиграли - 3:2. Сильнее они оказались и сегодня - 4:3 в овертайме.

Фото: EPA-EFE/PAOLO MAGNI
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Снова не обошлось без форс-мажора. Из-за плохой погоды "Барыс" прилетел в Магнитогорск всего за 2,5 часа до начала игры. Поскольку аэропорт Магнитогорска временно был закрыт, самолет с казахстанцами был перенаправлен сначала в Челябинск, причем вылет оттуда также был задержан.

"Эту победу посвящаем нашим болельщикам в Казахстане, которые в такое непростое для страны время продолжают поддерживать нашу команду, переживают за нас. Команда работала в штатном режиме за исключением перелета, который из-за погодных условий внес коррективы. Это тяжело, конечно, было. Но ребята справились с этим", - прокомментировал результат Юрий Михайлис.

Добавим, что "Барыс" выиграл четыре из последних пяти матчей.

Результаты остальных встреч игрового дня: "Амур" (Хабаровск) - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:1, "Северсталь" (Череповец) - "Сочи" - 4:2, "Динамо" (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:4Б, "Адмирал" (Владивосток) - "Спартак" (Москва) - 4:3, "Витязь" (Московская обл.) - "Авангард" (Омск) - 1:4.

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