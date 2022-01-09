Биатлонист Логинов упустил "золото" в гонке преследования в Оберхофе

Российский биатлонист Александр Логинов стал пятым в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Благодаря победе в спринте Логинов ушел на дистанцию первым. И после первых двух огневых рубежей не было ни единого повода усомниться в лидерстве россиянина. Преимущество над преследователями доходило до минуты.

Проблемы начались на третьей стрельбе, из положения стоя. У Александра вдруг засбоила винтовка, да так, что пришлось перезаряжать ее вручную. Но это практически не смутило Логинова, промахнувшегося лишь однажды. А вот на последней "стойке" Саша не закрыл мишени аж трижды, и это отбросило его в борьбу лишь за место на пьедестале. Увы, в ней сил Логинову не хватило: первым финишировал француз Кентен Фийон-Майе, второе и третье место заняли швед Себастьян Самуэльсон и норвежец Тарьей Бе.

Что касается других наших, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков финишировали одним скопом с 10 по 12-е места. Особенно отметим прорыв Цветкова, который стартовал с 52-й строчки, но прорвался на 40 позиций вверх.

Карим Халили финишировал 20-м, а Александр Поварницын - 36-м.