Две голевые передачи Миранчука помогли "Аталанте" разгромить "Удинезе"

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Аталанта" в гостях разгромила "Удинезе" - 6:2. Довести счет до крупного бергамаскам помог российский полузащитник Алексей Миранчук, хоть он и появился на поле лишь на 74-й минуте.

Миранчук вошел в игру при счете 3:1. И уже через пару минут с его передачи отличился Луис Муриэль. На 89-й минуте россиянин ассистировал уже Йоакиму Мехле.

Любопытный факт: Алексей Миранчук оформил ассистентский дубль впервые в своей карьере. За "Локомотив" ему удавалось по разу за матч забить и отдать голевую передачу. Кроме того, дважды в составе "железнодорожников" полузащитник оформлял голевой дубль.

Этот матч стал 11-м для Миранчука в текущем сезоне, правда, с первых минут он начинал всего три игры. Если не учитывать добавленного времени, всего на поле в этом сезоне Алексей провел 387 минут. За это время он забил один гол и отдал три голевых передачи. То есть у Миранчука случается результативное действие примерно каждые 97 минут.