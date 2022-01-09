Карякин попал в тяжелую аварию на седьмом этапе "Дакара"

Россиянин Сергей Карякин, выступающий в ралли-рейде "Дакар"-2022 в классе мотовездеходов, на седьмом этапе попал в серьезную аварию. Из-за нее экипаж не сможет продолжить участие в соревнованиях.

Что именно произошло, рассказал штурман Антон Власюк.

"Мне очень тяжело об этом говорить, но "Дакар" для нас в 2022 году закончен. Мы ехали по треку. Здесь была ловушка организаторов, и многие экипажи заблудились. Один из них ехал в лоб каналу, выскочил из-за горы, и у нас произошло лобовое столкновение. К сожалению, восстановить машину после такого удара невозможно. У штурмана экипажа 333, кажется, сломан позвоночник. Вызвали вертолет. Ждем поддержки", - сообщил в Instagram Власюк.

Позже свой комментарий дал и сам Сергей Карякин.

"Для нас гонка закончилась. Один нерадивый гонщик вылетел нам навстречу из-за поворота и произошло лобовое столкновение. Вследствие чего машины не подлежат… Да чего там с машинами. Для нас гонка закончена", - написал Карякин на страничке своей команды Snagracing.