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09.01.2022 12:57
Рубрика: Спорт

КХЛ отменила три матча рижского "Динамо" из-за вспышки коронавируса

Текст: Илья Соболев
Континентальная хоккейная лига отменила три матча регулярного чемпионата с участием рижского "Динамо". Речь о встречах с минским "Динамо", магнитогорским "Металлургом" и екатеринбургским "Автомобилистом", которые должны были состояться 12, 15 и 17 января, соответственно.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Причина форс-мажора - вспышка коронавируса в рижском клубе, где положительные тесты уже сдали 14 игроков, один тренер и два представителя. Ранее были отменены ближайшие игры ЦСКА, "Салавата Юлаева" и "Автомобилиста" по тем же причинам.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
КХЛ выступила с заявлением о ситуации с коронавирусом в клубах

Кроме того, на официальном сайте КХЛ вчера появилось сообщение, что лига намерена рассмотреть вариант с приостановкой сезона. Окончательное решение планируется принять на следующей неделе.

"Главная цель всех вариантов - сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя", - говорится в заявлении КХЛ.

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