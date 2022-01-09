Мичков отбыл карантин в Канаде и отправился в Россию

Форвард молодежной сборной России Матвей Мичков вылетел из Канады домой. Об этом сообщил сам хоккеист, выложив в соцсетях фото из национального аэропорта Калгари.

Напомним, у нападающего, как и у другого игрока сборной Данилы Юрова, был взят положительный тест на коронавирус во время молодежного чемпионата мира. Турнир в итоге организаторы отменили, сборная России прилетела домой 2 января, а Мичков вместе с Юровым и доктором сборной остались в Канаде отбывать карантин.

Напомним, наша команда успела провести на МЧМ два матча. В первой игре россияне уступили шведам 2:6, а во второй обыграли швейцарцев - 4:2. Мичков в этих двух играх стал лучшим снайпером россиян, забросив три шайбы.