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09.01.2022 09:16
Рубрика: Спорт

Мичков отбыл карантин в Канаде и отправился в Россию

Текст: Илья Соболев
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Форвард молодежной сборной России Матвей Мичков вылетел из Канады домой. Об этом сообщил сам хоккеист, выложив в соцсетях фото из национального аэропорта Калгари.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Напомним, у нападающего, как и у другого игрока сборной Данилы Юрова, был взят положительный тест на коронавирус во время молодежного чемпионата мира. Турнир в итоге организаторы отменили, сборная России прилетела домой 2 января, а Мичков вместе с Юровым и доктором сборной остались в Канаде отбывать карантин.

Напомним, наша команда успела провести на МЧМ два матча. В первой игре россияне уступили шведам 2:6, а во второй обыграли швейцарцев - 4:2. Мичков в этих двух играх стал лучшим снайпером россиян, забросив три шайбы.

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