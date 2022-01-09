Михаил Коляда не вступит на чемпионате Европы из-за травмы

Призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет выступить на чемпионате Европы в Таллине, который пройдет с 12 по 16 января, по причине травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Коляду заменит Андрей Мозалев. Напомним, что Мозалев на отборочном чемпионате России в Санкт-Петербурге в конце декабря 2021 года стал бронзовым призером, но не вошел в состав сборной на предолимпийский ЧЕ вместе с Марком Кондратюком, впервые выигравшим национальное первенство, и серебряным призером Михаилом Колядой.

По решению тренерского совета в заявку на участие в соревнованиях в Таллине вошел Евгений Семененко, занявший на ЧР шестое место.