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09.01.2022 19:23
Рубрика: Спорт

Михаил Коляда не вступит на чемпионате Европы из-за травмы

Текст: Анна Козина

Призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет выступить на чемпионате Европы в Таллине, который пройдет с 12 по 16 января, по причине травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фото: EPA
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Коляду заменит Андрей Мозалев. Напомним, что Мозалев на отборочном чемпионате России в Санкт-Петербурге в конце декабря 2021 года стал бронзовым призером, но не вошел в состав сборной на предолимпийский ЧЕ вместе с Марком Кондратюком, впервые выигравшим национальное первенство, и серебряным призером Михаилом Колядой.

По решению тренерского совета в заявку на участие в соревнованиях в Таллине вошел Евгений Семененко, занявший на ЧР шестое место.

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