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09.01.2022 18:50
Рубрика: Спорт

В Тамбовской области откроются спортзалы с "умными" тренажерами

Современные технологии помогут в занятиях спортом
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
В Тамбовской области в 2022 году появятся два необычных спорткомплекса. Каждый представляет собой мини-стадион для занятий легкой атлетикой и спортивными играми, а еще он включает в себя тренажеры, раздевалки и места для болельщиков.

Но главное отличие в другом - все спортивные снаряды снабдят QR-кодами, с коронавирусом никак не связанными. С их помощью тамбовские спортсмены и физкультурники смогут контролировать ход и качество своих занятий.

Фото: Сергей Михеев/РГ
"Умные дома" распространяются по стране

- На каждом тренажере размещен QR-код. Если навести на него телефон, скачается приложение, ваш личный фитнес-тренер. Он подскажет, какие упражнения можно выполнять на том или ином снаряде, проанализирует нагрузку и выдаст рекомендации, как ее оптимизировать, - объяснил "РГ" начальник регионального управления физкультуры и спорта Михаил Белоусов.

Помимо умных спортивных снарядов каждая площадка включает в себя поле для мини-футбола размером 30х60 метров, 100-метровую беговую дорожку с травмобезопасным покрытием из полиуретана, универсальную площадку для игры в баскетбол и волейбол, раздевалки для спортсменов и трибуну на 100 мест для зрителей.

QR-коды и программа для телефона, благодаря которым спорткомплексы получили статус умных, не только выстроят программу тренировок, но и предупредят физкультурников, если на тренажерах вдруг случится аншлаг или, например, футбольное поле в данный момент занято. На площадки претендуют города Кирсанов и Уварово, а также Тамбовский район.

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