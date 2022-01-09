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09.01.2022 19:47
Рубрика: Спорт

"Спартак" уступил во Владивостоке в матче чемпионата КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
Продолжаются поединки в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Накануне столичный "Спартак" завершал дальневосточный выезд матчем во Владивостоке против местного "Адмирала".
"Спартак" неудачно провел выездную серию на Дальнем Востоке, уступив в Хабаровске и Владивостоке. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС "Спартак" неудачно провел выездную серию на Дальнем Востоке, уступив в Хабаровске и Владивостоке. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
"Спартак" неудачно провел выездную серию на Дальнем Востоке, уступив в Хабаровске и Владивостоке. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Начало матча осталось за столичными хоккеистами, но постепенно "Адмирал" начал выравнивать игру и открыл счет в середине первого периода. Перехват в средней зоне, и после серии бросков Даниил Гутик добил шайбу в пустые ворота. К слову, для 20-летнего форварда этот гол стал первым в КХЛ.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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После удаления в начале второго периода Микса Индрашиса инициатива вернулась к москвичам, которые смогли сравнять счет. Николай Чебыкин остался один перед воротами Александра Лазушина и расстрелял ворота "моряков". Но после этого "Адмирал" достаточно легко вернул себе и упрочил лидерство. Цели достигли не самые сложные броски защитников Динара Хамидуллина и Камиля Фазылзянова.

"Спартак" начал активно действовать с начала третьего периода. Сначала в большинстве Тимур Хафизов не использовал верный момент, а вскоре в равных составах Максим Цыплаков сократил отставание до минимума. Москвичи продолжили давить, но небрежно сыграли в своей зоне - Гутик с колен точно бросил и оформил дубль. За шесть минут до конца "Спартак" получил право на штрафной бросок, который точно исполнил Иван Дроздов. "Адмирал" выстоял во время финального штурма и одержал вторую победу подряд.

В свою очередь, "Спартак" проиграл вторую встречу кряду после серии из пяти побед.

В параллельном матче "Сибирь" в гостях одолела "Амур" со счетом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал Никита Сетдиков.

Тем временем Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала список судей, которые будут работать на хоккейном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине.

На мужском турнире от нашей страны будут работать Роман Гофман, Евгений Ромасько, Глеб Лазарев, Никита Шалагин и Дмитрий Шишло.

На женском турнире - Дарья Абросимова и Дарья Ермак.

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