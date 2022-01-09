Россияне взяли на этапе в Оберхофе два "золота" с учетом сингл-микста

Новости

Патриарх Кирилл: Зло обретает силу, когда его поддерживают много людей 19:26
Михаил Коляда не вступит на чемпионате Европы из-за травмы 19:23
Рябков: Заявления США о возможном нападении РФ на Украину - провокация 19:22
Умер легендарный деятель русского андеграунда Александр Лебедев-Фронтов 19:18
Третий самолет Минобороны доставил в Москву еще 100 россиян из Казахстана 18:53
Минюст ФРГ пригрозил Telegram миллионными штрафами 18:52
Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года 18:39
"Аэрофлот" с 10 января возобновляет полеты в Казахстан 18:31
Блинкен: США и РФ могли бы восстановить договоренности по РСМД 18:26
МИД: Есть большие сомнения в готовности США к разговору о безопасности 18:15
Токаев произведет кадровые перестановки 11 января 18:07
Блинкен: Прогресс на переговорах с РФ по безопасности возможен "на обоюдной основе" 17:52
Синоптик предупредил москвичей о сугробах, которых не было с 1942 года 17:42
Норвежка Ройселан выиграла гонку преследования в Оберхофе 17:38
В ОДКБ отметили оперативность оказания помощи Казахстану 17:18
Военные летчики доставили из Алма-Аты в Москву еще 100 россиян 17:14
В Казахста­не приостановлена рабо­та обменных пунктов в целях безо­пасности 16:39
Генсек ОДКБ обсудил с командующим миротворцами ситуацию в Казахстане 16:28
В рязанском цирке гимнастка упала с высоты 16:27
Диетолог рассказал, без каких продуктов не обойтись зимой 15:58
Для безопасности Елизаветы II над Виндзорским замком установят бесполетную зону 15:41
Блогер Даня Милохин сообщил, что его не впустили на Украину 15:23
В Минске планируют дефиле одежды президентского мерча 15:04
За новогодние каникулы Сочи посетили более 270 тысяч туристов 14:45
Делегация РФ прибыла в Женеву на переговоры по гарантиям безопасности 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
09.01.2022 19:01
Рубрика: Спорт

Россияне взяли на этапе в Оберхофе два "золота" с учетом сингл-микста

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
Российский биатлон ударно открыл новый год. По итогам пятого этапа Кубка мира и первого после праздников в немецком Оберхофе наши взяли несколько медалей.
Кристина Резцова и Антон Бабиков одержали важнейшую победу в одиночной смешанной эстафете. Фото: EPA Кристина Резцова и Антон Бабиков одержали важнейшую победу в одиночной смешанной эстафете. Фото: EPA
Кристина Резцова и Антон Бабиков одержали важнейшую победу в одиночной смешанной эстафете. Фото: EPA

Хотя открывался 2022 год для нашего биатлона безрадостно. Прямо перед самым этапом в Оберхофе положительный тест на коронавирус сдал набравший отличную форму Эдуард Латыпов (два "серебра" на предыдущем этапе во Франции). Из-за двухнедельного карантина ему уже пришлось пропустить соревнования в Оберхофе, мимо и следующий этап в Рупольдинге. Единственное утешение, что все это произошло именно сейчас, а не в феврале на Олимпиаде в Пекине, что означало бы тотальный пролет мимо медалей.

Норвежка Ройселан выиграла гонку преследования в Оберхофе

Но наши парни доказали: в команде есть кому брать медали и без Латыпова. Себя самого лучшего образца наконец напомнил Александр Логинов, выигравший спринт. Показать самое быстрое время ему даже не помешал хронический промах десятым выстрелом на стойке. Кстати, именно в Оберхофе в сезоне-2018/19 Логинов взял свое первое "золото" на этапах Кубка мира.

Мужская команда, в принципе, обнадеживает все больше и больше. В том же спринте шестым стал Антон Бабиков, постепенно возвращающийся на топ-уровень, а недавний дебютант сборной Даниил Серохвостов выдал лучший для себя результат в карьере, став девятым. А ведь есть еще тот же Латыпов, Александр Поварницын, Карим Халили, да и Максима Цветкова не стоит сбрасывать со счетов.

Будет обидно, если наши парни не получат максимальную квоту в шесть человек на Олимпийских играх. Чтобы эту квоту заслужить, нужно попасть в тройку олимпийского зачета, который ведется на основе результатов текущего и нынешнего сезонов. Первые два места за собой застолбили Норвегия и Франция, а вот на третье помимо наших претендуют шведы и немцы.

Мужская сборная доказала в Оберхофе, что может завоевывать медали даже в отсутствие своего лидера в нынешнем сезоне - Эдуарда Латыпова

С точки зрения этой борьбы, важнейшей стала победа Антона Бабикова и Кристины Резцовой в одиночной эстафете, так называемом сингл-миксте. Ее не будет в Пекине, в отличие от классического микста, зато ее результаты также идут в олимпийский зачет. Причем в смешанных дисциплинах учитывается только один лучший результат за последние два года. Улучшить классический микст мы не могли (в прошлом году мы его выиграли), и неудивительно, что тренерский штаб выставил на эту эстафету экспериментальный состав (Цветков, Поварницын, Казакевич, Васнецова стали пятыми).

А вот в сингл-миксте мы год назад стали всего лишь пятыми. Так что "золото" Бабикова и Резцовой пришлось очень кстати. "Больше рад даже не за себя, а за команду. Хочется, чтобы у команды было шесть квот, и не думаешь, какое место из этих квот достанется тебе", - сказал Бабиков в эфире "Матч ТВ".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Саночница Татьяна Иванова выиграла "золото" на этапе Кубка мира в Сигулде

Очки от этого успеха получили и мужчины, и женщины, у которых раздельные олимпийские зачеты. Но если у девушек попасть в топ-3 шансов почти нет, то парни максимально приблизились к Швеции и Германии. Все решится по итогам этапа в Рупольдинге на следующей неделе.

Между тем в Оберхофе наши могли взять и третье "золото". Логинов, ушедший в гонку преследования первым, уверенно лидировал до четвертого огневого рубежа. Все испортили три промаха на финальной стрельбе, отбросившие Александра в борьбу лишь за подиум. Увы, на нее сил у Саши не хватило - лишь пятое место. Еще три наших парня, Бабиков, Серохвостов и Цветков, заняли места с 10 по 12-е. Причем Цветков прорвался туда с 52-й стартовой позиции. Вчера прошел еще и женский пасьют, но его результаты стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022