Россияне взяли на этапе в Оберхофе два "золота" с учетом сингл-микста

Российский биатлон ударно открыл новый год. По итогам пятого этапа Кубка мира и первого после праздников в немецком Оберхофе наши взяли несколько медалей.

Хотя открывался 2022 год для нашего биатлона безрадостно. Прямо перед самым этапом в Оберхофе положительный тест на коронавирус сдал набравший отличную форму Эдуард Латыпов (два "серебра" на предыдущем этапе во Франции). Из-за двухнедельного карантина ему уже пришлось пропустить соревнования в Оберхофе, мимо и следующий этап в Рупольдинге. Единственное утешение, что все это произошло именно сейчас, а не в феврале на Олимпиаде в Пекине, что означало бы тотальный пролет мимо медалей.

Но наши парни доказали: в команде есть кому брать медали и без Латыпова. Себя самого лучшего образца наконец напомнил Александр Логинов, выигравший спринт. Показать самое быстрое время ему даже не помешал хронический промах десятым выстрелом на стойке. Кстати, именно в Оберхофе в сезоне-2018/19 Логинов взял свое первое "золото" на этапах Кубка мира.

Мужская команда, в принципе, обнадеживает все больше и больше. В том же спринте шестым стал Антон Бабиков, постепенно возвращающийся на топ-уровень, а недавний дебютант сборной Даниил Серохвостов выдал лучший для себя результат в карьере, став девятым. А ведь есть еще тот же Латыпов, Александр Поварницын, Карим Халили, да и Максима Цветкова не стоит сбрасывать со счетов.

Будет обидно, если наши парни не получат максимальную квоту в шесть человек на Олимпийских играх. Чтобы эту квоту заслужить, нужно попасть в тройку олимпийского зачета, который ведется на основе результатов текущего и нынешнего сезонов. Первые два места за собой застолбили Норвегия и Франция, а вот на третье помимо наших претендуют шведы и немцы.

Мужская сборная доказала в Оберхофе, что может завоевывать медали даже в отсутствие своего лидера в нынешнем сезоне - Эдуарда Латыпова

С точки зрения этой борьбы, важнейшей стала победа Антона Бабикова и Кристины Резцовой в одиночной эстафете, так называемом сингл-миксте. Ее не будет в Пекине, в отличие от классического микста, зато ее результаты также идут в олимпийский зачет. Причем в смешанных дисциплинах учитывается только один лучший результат за последние два года. Улучшить классический микст мы не могли (в прошлом году мы его выиграли), и неудивительно, что тренерский штаб выставил на эту эстафету экспериментальный состав (Цветков, Поварницын, Казакевич, Васнецова стали пятыми).

А вот в сингл-миксте мы год назад стали всего лишь пятыми. Так что "золото" Бабикова и Резцовой пришлось очень кстати. "Больше рад даже не за себя, а за команду. Хочется, чтобы у команды было шесть квот, и не думаешь, какое место из этих квот достанется тебе", - сказал Бабиков в эфире "Матч ТВ".

Очки от этого успеха получили и мужчины, и женщины, у которых раздельные олимпийские зачеты. Но если у девушек попасть в топ-3 шансов почти нет, то парни максимально приблизились к Швеции и Германии. Все решится по итогам этапа в Рупольдинге на следующей неделе.

Между тем в Оберхофе наши могли взять и третье "золото". Логинов, ушедший в гонку преследования первым, уверенно лидировал до четвертого огневого рубежа. Все испортили три промаха на финальной стрельбе, отбросившие Александра в борьбу лишь за подиум. Увы, на нее сил у Саши не хватило - лишь пятое место. Еще три наших парня, Бабиков, Серохвостов и Цветков, заняли места с 10 по 12-е. Причем Цветков прорвался туда с 52-й стартовой позиции. Вчера прошел еще и женский пасьют, но его результаты стали известны уже после подписания этого номера "РГ" в печать.