Российские конькобежцы взяли серебро и бронзу в спринте на ЧЕ-2022

Во второй день чемпионата Европы по скоростному бегу на коньках в Херенвене (Нидерланды) отличились наши девушки.

На спринтерской дистанции 500 метров Ангелина Голикова завоевала "серебро", Дарья Качанова добилась бронзовой награды.

Победила здесь хозяйка проходящих на легендарном катке "Тиалф" соревнований Фемке Кок. Ее время - 37,32 секунды. Отставание Голиковой составило 0,11 сек., Качанова проиграла чемпионке 0,26 сек. Все призеры выступали в разных забегах.

Увы, первый день турнира наша сборная была вынуждена пропустить из-за карантина. Положительные тесты на коронавирус сдали серебряная медалистка сочинской Олимпиады-2014 Ольга Фаткулина и еще ряд представителей команды. Четыре комплекта наград были разыграны без участия россиян, Фаткулину в итоге так и не допустили к стартам ЧЕ.