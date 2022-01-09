Сноубордист Логинов выиграл этап КМ по слалому в Швейцарии

Россиянин Дмитрий Логинов выиграл этап Кубка мира по сноуборду в Скуоле (Швейцария) в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому. Причем эта дисциплина - олимпийская.

В финальном заезде трехкратный чемпион мира Логинов победил дважды призера ЧМ немца Штефана Баумайстера, который не смог финишировать.

После четырех этапов в этом виде программы Логинов занимает в общем зачете третье место (232 балла), уступая только серебряному призеру Олимпиады-2018 представителю Южной Кореи Ли Сан Хо (280) и все тому же Баумайстеру (274). В таком же порядке эти сноубордисты расположились и в объединенном зачете КМ по параллельным слаломным видам.

Следующие два этапа состоятся 11-12 и 14-15 января в Австрии, в местечках Бад-Гастайн и Зимонхеэ соответственно.