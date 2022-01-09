Теннисисты Хачанов и Кудерметова проиграли в финалах австралийских турниров

Сегодня сразу два представителя российского тенниса могли обзавестись титулами. Но не сложилось.

31-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Вероника Кудерметова в финале турнира в Мельбурне уступила экс-первой ракетке мира, румынке Симоне Халеп - 2:6, 3:6. Для Халеп эта победа стала первой с 2020 года. На данный момент она занимает 20-е место в мировой классификации.

А на турнире в Аделаиде в финале уступил французу Гаэлю Монфису другой наш соотечественник, Карен Хачанов - 4:6, 4:6. Победа могла стать для Хачанова первой с 2018 года на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), но, увы, празднование придется отложить. Добавим, что Монфис был посеян на турнире в Аделаиде под первым номером, Хачанов - под вторым.