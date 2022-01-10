Джокович снова задержан в Австралии

Об этом сообщает журналист Ксения Павлович МакАтир со ссылкой на отца теннисиста. При этом подробности и причины пока не сообщаются.

Ранее в понедельник состоялось заседание суда, на котором была рассмотрена апелляция Джоковича на решение властей Австралии аннулировать его визу. Поводом послужило сомнение властей в основаниях для медотвода теннисиста от прививки от коронавируса, без которой въезд в Австралию практически невозможен.

Ранее представители властей страны уже заявляли о том, что независимо от решения суда могут не пустить спортсмена в страну. Таким образом, на данный момент снова не ясно, сумеет ли Джокович выступить на Открытом чемпионате Австралии.