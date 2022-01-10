Джокович снова задержан в Австралии

Новости

Токаев: ОДКБ показала свою востребованность и эффективность 12:10
Путин призвал совершенствовать процедуры использования сил ОДКБ 12:08
Лукашенко выступил за наращивание миротворческого потенциала ОДКБ 12:05
Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину 11:57
Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии 11:50
Высота сугробов в Москве превысила норму 11:48
Путин: ОДКБ быстро приняла решения, чтобы защитить Казахстан от террористов 11:42
Более 80 тысяч автоматов Калашникова пропали в Африке 11:42
Оперштаб: В Москве выявлено 2 778 новых случаев COVID-19 11:40
В ФСС пояснили, как будут оплачиваться бумажные больничные за 2021 год 11:33
Путин: Казахстан столкнулся с международным терроризмом 11:25
В Казахстане освободили задержанного киргизского музыканта 11:25
На Каспийской флотилии сформировался коллективный иммунитет от COVID-19 11:22
В Эстонии разработают программу примирения соседей 11:19
Зась: Операция в Казахстане показала, что миротворческий потенциал ОДКБ работает 11:18
Европа снизила отбор газа из подземных хранилищ до осеннего уровня 11:16
Более половины российских туристов вернулись из Казахстана 11:16
Собянин рассказал, какой он видит Москву будущего 11:09
Полковника КНБ Казахстана нашли мертвым 11:07
Токаев: Конституционный порядок в Казахстане восстановлен 11:02
В Тюмени по делу об отравлении суррогатом задержаны 10 человек 11:02
В Госдуме оценили слова Блинкена об "угрозе" восстановления СССР 10:56
Токаев заявил, что террористы в Казахстане действовали с особой жестокостью 10:53
Крупнейший пожар в США унес жизни 19 человек 10:53
В столице за праздники выявлено почти 600 нетрезвых водителей 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
10.01.2022 11:49
Рубрика: Спорт

Джокович снова задержан в Австралии

Текст: Максим Домчев
Первая ракетка мира Новак Джокович был арестован в Австралии после того, как выиграл апелляцию на решение об аннулировании визы.
Фото: William WEST / AFP Фото: William WEST / AFP
Фото: William WEST / AFP

Об этом сообщает журналист Ксения Павлович МакАтир со ссылкой на отца теннисиста. При этом подробности и причины пока не сообщаются.

Фото: EPA/SRDJAN SUKI
МИД Сербии выразил протест Австралии из-за аннулирования визы Джоковича

Ранее в понедельник состоялось заседание суда, на котором была рассмотрена апелляция Джоковича на решение властей Австралии аннулировать его визу. Поводом послужило сомнение властей в основаниях для медотвода теннисиста от прививки от коронавируса, без которой въезд в Австралию практически невозможен.

Ранее представители властей страны уже заявляли о том, что независимо от решения суда могут не пустить спортсмена в страну. Таким образом, на данный момент снова не ясно, сумеет ли Джокович выступить на Открытом чемпионате Австралии.

Спорт Теннис Игроки