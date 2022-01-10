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10.01.2022 02:58
Рубрика: Спорт

Фабио Каннаваро возглавит сборную Польши

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 1(8650)
Новым главным тренером сборной Польши в ближайшее время должен стать чемпион мира-2006 итальянец Фабио Каннаваро. По информации зарубежных СМИ, 48-летний специалист провел успешные переговоры с польской федерацией футбола и готов подписать двухлетний контракт.

У российских болельщиков эта новость должна вызвать интерес хотя бы тем, что именно с Польшей наша команда сыграет 24 марта в "Лужниках" в полуфинальном матче стыкового турнира первенства планеты-2022. На вакантную должность, помимо Каннаваро, претендовали еще несколько наставников, но выбор пал на итальянца, ранее работавшего в китайских "Гуанчжоу Эвергранд", "Тяньцзинь Цюаньцзянь", в сборной Китая и в "Аль-Насре" (Саудовская Аравия).

Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"
В "Краснодар" перейдет защитник Алонсо из бразильского клуба

Напомним, что в декабре с большим скандалом в отставку с поста главного тренера польской команды ушел Паулу Соуза. Выходит, за два месяца до ключевой встречи с Россией Соуза расторг действующий контракт с федерацией футбола Польши и возглавил бразильский "Фламенго". Решение Соузы вызвало бурю негодования в стане нашего следующего соперника. До недавних пор молчание хранил один из лучших форвардов мира, главная звезда поляков Роберт Левандовски, но и он на днях выступил с заявлением.

- Когда услышал эту новость, подумал: "Это действительно правда?" Я был шокирован и разочарован. Причем никаких знаков со стороны Соузы не было, никаких разговоров. В тот момент я находился в Дубае и не чувствовал необходимости звонить тренеру. Не мы принимали это решение, а он. Вся эта ситуация выглядит очень некрасиво, но надо стараться искать позитив. Возможно, эта история послужит для нас импульсом, который позволит нам поверить, что мы можем играть еще лучше, - приводит слова Левандовски Viaplay.

Тем временем

Объявлены финалисты на приз The Best от Международной федерации футбола (ФИФА), вручаемый лучшему игроку прошедшего года. Церемония состоится 17 января в Цюрихе.

В тройку финалистов попали действующий обладатель награды поляк Роберт Левандовски ("Бавария"), аргентинец Лионель Месси (ПСЖ), завоевавший недавно "Золотой мяч", а также египтянин Мохаммед Салах ("Ливерпуль"). В расширенный список входили также: Карим Бензема ("Реал"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Н Голо Канте, Жоржиньо (оба - "Челси"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) и Криштиану Роналду "МЮ".

Помимо приза лучшему игроку года, будут вручены еще три приза. Первый из них получит сильнейший тренер года. Претендентов здесь трое: Томас Тухель, выигравший с "Челси" Лигу чемпионов, Роберто Манчини, который привел сборную Италии к триумфу на чемпионате Европы-2020, и наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Один из следующих голкиперов - Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Мануэль Нойер ("Бавария") и Эдуар Менди ("Челси") - выиграет приз лучшему голкиперу. На премию легендарного венгерского форварда Ференца Пушкаша за самый красивый гол года претендуют чех Патрик Шик ("Байер"), аргентинец Эрик Ламела ("Севилья") и иранец Мехди Тареми ("Порту").

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