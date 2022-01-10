КХЛ не будет останавливать чемпионат из-за коронавируса

Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение не останавливать регулярный чемпионат из-за роста числа заболеваний коронавирусом в клубах.

С начала нынешнего года КХЛ отменила уже 11 матчей регулярного чемпионата, а четыре клуба - ЦСКА, "Салават Юлаев", "Автомобилист" и рижское "Динамо" находятся на карантине из-за массовых случаев заболеваний.

В понедельник прошло совещание с участием руководителей лиги, на котором рассматривался вопрос о том продолжится ли чемпионат или же может быть приостановлен. Регулярный сезон продолжится, также КХЛ будет оперативно реагировать на вспышки заболеваний в клубах, говорится в официальном заявлении КХЛ.

Во вторник пройдет видеоконференция лиги со всеми клубами, где будут обсуждаться дальнейшие действия в связи со сложившейся ситуацией. 11 января решение продолжать проведение матчей может быть озвучено официально.