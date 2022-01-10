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10.01.2022 23:40
Рубрика: Спорт

Конькобежцы достойно выступили на чемпионате Старого Cвета

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 2(8651)
Шесть наград в восьми видах программы - таков итог выступления российских скороходов на чемпионате Европы в Херенвене (Нидерланды). В заключительный, третий день турнира было завоевано четыре бронзовых медали.

Всего на ЧЕ соревнования прошли в 14 видах, но наша сборная первый день турнира из-за карантина пропустила. После допуска к старту на дистанции 500 метров у девушек Ангелина Голикова взяла "серебро", Дарья Качанова - "бронзу". В последний день у россиян четыре третих места. Отличились Руслан Захаров и Елизавета Голубева (оба - масс-старт), Качанова (1000 м), трио в женской командной гонке преследования (Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина).

Из-за COVID в Словении отменен этап Кубка мира по лыжным гонкам

Доминировала на чемпионате сборная Нидерландов - 11 побед. Россия по общему числу наград поделила второе место с Норвегией (0 + 3 + 3).

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