Московский "Локомотив" избавляется от ряда игроков

Новости

Антонов призвал демократические силы мира помогать Казахстану 02:35
Университет Хопкинса: В США число случаев COVID-19 превысило 60 млн 01:54
В Бразилии 10 туристов стали жертвами обрушения скалы 01:25
Песков: Путину своевременно доложат об итогах переговоров с США в Женеве 00:16
В Роспотребнадзоре заявили, что COVID быстро распространяется среди детей 00:08
В Москве за несколько часов сугробы увеличились на два сантиметра 09.01.2022
Землетрясение повредило участок Великой Китайской стены 09.01.2022
"Потрясающе": замглавы МИД РФ о предварительных переговорах с США 09.01.2022
При пожаре в Нью-Йорке погибли 19 человек, включая 9 детей 09.01.2022
Специалисты спорят о том, нужна ли четвертая доза вакцины от COVID 09.01.2022
Вирусолог предупредил о необычной способности "омикрона" 09.01.2022
Две голевые передачи Миранчука помогли "Аталанте" разгромить "Удинезе" 09.01.2022
Китайский вирусолог назвал уязвимую перед "омикроном" группу людей 09.01.2022
В Москве возобновляются работы по капремонту многоквартирных домов 09.01.2022
В Казахстане посмертно награждены погибшие военные и полицейские 09.01.2022
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 09.01.2022
Еще два самолета Минобороны привезли в Москву россиян из Казахстана 09.01.2022
Еще два самолета Минобороны доставили в Москву по сто человек из Алма-Аты 09.01.2022
Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ Казахстана 09.01.2022
За две недели число новых случаев COVID-19 на Кубе выросло в 22 раза 09.01.2022
В Башкирии умер двукратный чемпион паралимпийских игр Ирек Маннанов 09.01.2022
МИД: РФ без гарантий безопасности придется идти на устрашение оппонентов 09.01.2022
Патриарх Кирилл: Зло обретает силу, когда его поддерживают много людей 09.01.2022
Фигурист Михаил Коляда не выступит на чемпионате Европы из-за травмы 09.01.2022
Рябков: Заявления США о возможном нападении РФ на Украину - провокация 09.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
10.01.2022 02:05
Рубрика: Спорт

Московский "Локомотив" избавляется от ряда игроков

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 1(8650)
На этой неделе российские команды выйдут из отпуска и начнут подготовку к возобновлению сезона. По традиции основное внимание приковано к грандам отечественного футбола.

Наибольшую активность на трансферном рынке проявляет "Локомотив". Причем на данный момент руководство "красно-зеленых" занято трудоустройством игроков, которые больше не входят в планы "железнодорожников". Если говорить о громких именах, то в первую очередь стоит отметить грядущий уход из команды Федора Смолова и Зе Луиша.

Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"
В "Краснодар" перейдет защитник Алонсо из бразильского клуба

Что касается Смолова, то он в ближайшие дни должен пройти медосмотр в столичном "Динамо" и подписать с бывшим клубом соглашение. В свою очередь Зе Луиш и "Локомотив" вроде как договорились о досрочном расторжении соглашения.

Помимо Смолова и Зе Луиша покинуть "красно-зеленых" могут защитник сборной Польши Мацей Рыбус, Дмитрий Живоглядов, Виталий Лисакович и Мурило. Лисакович может перейти в "Крылья Советов" в случае перехода форварда самарцев Ивана Сергеева в питерский "Зенит", а Мурило интересуются "Фламенго" и "Палмейрас".

Достаточно активен в межсезонье "Краснодар". Безусловно, главная новость из стана южан - неожиданное увольнение наставника команды Виктора Гончаренко. До сих пор непонятно, кто займет его место, хотя уже на неделе футболисты должны отправиться на сборы.

Но если с тренером ясности нет, то с новичками "Краснодар" решил не медлить: вслед за покупкой норвежского нападающего Эрика Бутхейма южане осуществили трансфер защитника "Атлетико Минейро" Хуниора Алонсо.

Потерять одного из ведущих игроков может "Спартак". По информации издания L Equipe, защитником "красно-белых" Самуэлем Жиго интересуется "Марсель". Согласно сведениям источника, "провансальцы" хотят укрепить оборону и Жиго является одним из приоритетных вариантов наряду с Сеядом Колашинацом из лондонского "Арсенала". Оба игрока могут перейти в "Марсель" как зимой, так и летом на правах свободных агентов. Ранее сообщалось, что Жиго хотя подписать французский "Лион", турецкий "Трабзонспор" и мексиканский "Тигрес". Контракт Самуэля со "Спартаком" истекает по окончании нынешнего сезона.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив"