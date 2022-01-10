Московский "Локомотив" избавляется от ряда игроков

На этой неделе российские команды выйдут из отпуска и начнут подготовку к возобновлению сезона. По традиции основное внимание приковано к грандам отечественного футбола.

Наибольшую активность на трансферном рынке проявляет "Локомотив". Причем на данный момент руководство "красно-зеленых" занято трудоустройством игроков, которые больше не входят в планы "железнодорожников". Если говорить о громких именах, то в первую очередь стоит отметить грядущий уход из команды Федора Смолова и Зе Луиша.

Что касается Смолова, то он в ближайшие дни должен пройти медосмотр в столичном "Динамо" и подписать с бывшим клубом соглашение. В свою очередь Зе Луиш и "Локомотив" вроде как договорились о досрочном расторжении соглашения.

Помимо Смолова и Зе Луиша покинуть "красно-зеленых" могут защитник сборной Польши Мацей Рыбус, Дмитрий Живоглядов, Виталий Лисакович и Мурило. Лисакович может перейти в "Крылья Советов" в случае перехода форварда самарцев Ивана Сергеева в питерский "Зенит", а Мурило интересуются "Фламенго" и "Палмейрас".

Достаточно активен в межсезонье "Краснодар". Безусловно, главная новость из стана южан - неожиданное увольнение наставника команды Виктора Гончаренко. До сих пор непонятно, кто займет его место, хотя уже на неделе футболисты должны отправиться на сборы.

Но если с тренером ясности нет, то с новичками "Краснодар" решил не медлить: вслед за покупкой норвежского нападающего Эрика Бутхейма южане осуществили трансфер защитника "Атлетико Минейро" Хуниора Алонсо.

Потерять одного из ведущих игроков может "Спартак". По информации издания L Equipe, защитником "красно-белых" Самуэлем Жиго интересуется "Марсель". Согласно сведениям источника, "провансальцы" хотят укрепить оборону и Жиго является одним из приоритетных вариантов наряду с Сеядом Колашинацом из лондонского "Арсенала". Оба игрока могут перейти в "Марсель" как зимой, так и летом на правах свободных агентов. Ранее сообщалось, что Жиго хотя подписать французский "Лион", турецкий "Трабзонспор" и мексиканский "Тигрес". Контракт Самуэля со "Спартаком" истекает по окончании нынешнего сезона.