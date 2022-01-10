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10.01.2022 16:33
Рубрика: Спорт

Отец Джоковича обратился к Елизавете II с просьбой о помощи

Текст: Максим Домчев
Отец первой ракетки мира теннисиста Новака Джоковича - Срджан обратился за помощью к королеве Великобритании Елизавете II, назвав премьер-министра Австралии Скотта Моррисона диктатором из-за ситуации с визой сына.
Фото: AFP/Andrej ISAKOVIC Фото: AFP/Andrej ISAKOVIC
Фото: AFP/Andrej ISAKOVIC

Решение о том, сумеет ли въехать в Австралию Новак Джокович или же власти страны снова аннулируют его визу, будет принято 11 января. А пока отец теннисиста - Срджан Джокович старается привлечь к решению проблемы известных людей. Он обратился с просьбой о помощи к королеве Великобритании Елизавете II.

Фото: EPA/SRDJAN SUKI
МИД Сербии выразил протест Австралии из-за аннулирования визы Джоковича

"Я призываю королеву Великобритании Елизавету, лидера Британского Содружества, вмешаться и защитить права человека, моего сына Новака Джоковича, и прекратить политическое преследование, которое ведется против него с тех пор, как он приехал в Австралию. Я обращаюсь к королеве Великобритании Елизавете с просьбой вмешаться и прекратить пытки, применяемые к многократному чемпиону Уимблдона, награжденному принцем Уильямом за достижения в меценатстве", - приводит слова Джоковича-старшего Daily Mail.

Также Срджан Джокович назвал премьер-министра Австралии Скотта Моррисона "диктатором", который вопреки решению суда отдал приказ задержать сына и хочет депортировать его из страны.

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