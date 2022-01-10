Столичные клубы дружно проиграли в чемпионате КХЛ

Продолжаются поединки в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

В Москве "Динамо" принимало "Нефтехимик", и легкой прогулки, несмотря на прогнозы экспертов, у "бело-голубых" не получилось.

Матч выдался по-настоящему боевым - никто из соперников не хотел уступать. Основное время поединка завершилась вничью - 3:3. Овертайм также не выявил победителя, и судьбу встречи решала серия буллитов, в которой удачливее оказались нижнекамцы. Решающий "выстрел" на счету Эдуарда Гиматова.

Также отметим неудачу еще одного столичного клуба - "Спартака", который завершал дальневосточный выезд матчем во Владивостоке против местного "Адмирала". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Дубль в составе победителей оформил Даниил Гутик, два очка набрал Александр Шевченко (0+2). У "Спартака" отличились Николай Чебыкин, Максим Цыплаков и Иван Дроздов, реализовавший буллит.

А вот магнитогорский "Металлург" на своем льду в овертайме уступил "Барысу" - 3:4. Автором победной шайбы стал Линден Вэй, который отличился с передачи Якоба Лильи. Команда из Казахстана продлила свою победную серию до трех матчей.

Тем временем вице-президент Национальной хоккейной лиги Билл Дейли прокомментировал информацию о том, что хоккеисты сборной России из НХЛ смогут принять участие в Олимпийских играх 2022 года в частном порядке.

"Хоккеистов, в том числе сборной России, выступающих в НХЛ, никак не могут отпустить на Олимпиаду. Игроки, имеющие контракт в НХЛ, точно не будут участвовать в Олимпийских играх независимо от их принадлежности к какой-либо национальной сборной. В настоящее время мы запрашиваем подтверждение ИИХФ и МОК о том, что любые игроки, имеющие контракт с клубами НХЛ, не смогут принять участие на Олимпиаде в Пекине: их нельзя будет заявить и ни при каких обстоятельствах они не смогут принять участие в ОИ-2022", - приводит слова Дейли официальный сайт НХЛ.