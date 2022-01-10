Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб брата в ЦСКА

Покинувший "Краснодар" Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб ЦСКА, который возглавляет его брат Алексей.

Как сообщает Sport24, это произойдет в ближайшее время. В начале января 2022 года Василий Березуцкий покинул "Краснодар", в котором работал в тренерском штабе Виктора Ганчаренко. В краснодарской команде он был с апреля 2021 года.

До этого Василий Березуцкий работал в ЦСКА - он был заместителем генерального директора, а после этого являлся помощником главного тренера.

По итогам осенней части сезона ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ.