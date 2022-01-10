"Зенит" объявил о переходе нападающего "Крыльев Советов" Сергеева

В понедельник "Зенит" завершил сделку по покупке 26-летнего форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, который ранее проходил медосмотр в Санкт-Петербурге. Контракт с рекордсменом по голам в Футбольной национальной лиге подписан до конца сезона-2024/25.

Сергеев ярко заявил о себе в прошлом сезоне, когда в составе самарцев выступал в ФНЛ. За сезон он смог забить 40 мячей - это новый рекорд результативности для второго эшелона российского футбола. В нынешнем в чемпионате РПЛ он смог отличиться шесть раз.

Ранее футболист также выступал за столичные "Торпедо" и "Строгино", а также "Тамбов" и латвийский клуб "Рига".

В ноябре 2021 года Иван Сергеев получил приглашение в сборную России и попал в заявку на матчи против Кипра и Хорватии.