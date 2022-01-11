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11.01.2022 18:54
Рубрика: Спорт

Алексей Морозов: Было предложение все серии плей-офф сыграть до трех побед

Текст: Илья Соболев

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о возможных сценариях проведения плей-офф в нынешнем сезоне. Напомним, по изначальному календарю плей-офф должен начаться 2 марта, а завершиться в конце апреля. Серии на всех стадиях проводятся до четырех побед.

Фото: Александр Кондратюк/ РИА Новости
Алексей Морозов: Очень тяжело проводить чемпионат, но клубы хотя доиграть

"Никто не хочет останавливать чемпионат. Все хотят доигрывать. Клубы, которые не имеют положительных тестов, продолжают между собой играть. Тогда нам не придется больше игр переносить. Рассматривали сценарий, когда у нас будет сжатый плей-офф. Игроки будут проводить матчи два дня подряд с днем паузы на перелет. Некоторые сценарии совсем друг на друга непохожи. Сегодня было предложение вообще весь плей-офф до трех побед сыграть. Но пока не будем спешить.

Что если вспышка коронавируса будет прямо перед плей-офф? Мы с клубами говорили, рекомендовали вакцинироваться. Это поможет уберечь игроков. Переносить плей-офф некуда. Мы предупредили, что положение по ковиду на согласовании у Роспотребнадзора. На игры будут допускаться только вакцинированные игроки с отрицательными ПЦР-тестами. Если вся команда заболеет, то придется засчитывать технические поражения.

Структура плей-офф останется такой, какая будет принята. Если есть одно заболевание, то будем допускать на следующий матч только вакцинированных, с отрицательными тестами, разрешим приглашать игроков из молодежных команд.

У нас был сценарий залезть на май. Но пришлось бы менять регламент, переподписывать контракты с игроками, у большинства которых соглашения заканчиваются 30 апреля. Влиял бы потолок зарплат. Если бы игрокам пришлось дополнительно платить, клубы вышли бы из потолка зарплат. Уже 13 мая начинается чемпионат мира, поэтому 6 мая нам бы пришлось отпустить сборников в их национальные команды. Это регламент ИИХФ. То есть мы получили бы в финале ослабленные команды. Это было бы несправедливо даже со спортивной точки зрения", - подчеркнул Морозов.

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