"Динамо" анонсировало трансфер Смолова

Московское "Динамо" все ближе к покупке нападающего "Локомотива" Федора Смолова. "Бело-голубые" анонсировали возвращение игрока, выпустив в соцсетях специальный видеоролик.

Об уходе Смолова из стана "железнодорожников" говорят уже пару недель. В прессе назывались разные варианты, были даже разговоры об отъезде футболиста в США. Но в итоге Федор выбрал "Динамо", за которое с небольшими промежутками он выступал на протяжении восьми лет - с 2007 по 2015 год.

В новой команде Смолову придется столкнуться с серьезной конкуренцией: в нападении у "бело-голубых" играют молодые и забивные Вячеслав Грулев с Константином Тюкавиным. Зато с динамовцами Федор может реально побороться за чемпионство: отставание от лидера первенства "Зенита" составляет лишь два очка, в то время как "Локомотив" идет на шестой строчке и находится позади питерцев на десять баллов.

К слову, Смолов - далеко не единственный, кто может уйти из стана "железнодорожников" в зимнее межсезонье. По неофициальным данным, руководство "Локомотива" намерено избавиться от большой группы футболистов. В частности, речь о Дмитрии Живоглядове, Виталии Лисаковиче, Зе Луише, Мацее Рыбусе и Мурило, заинтересованность в котором проявляют бразильские "Палмейрас" и "Фламенго".