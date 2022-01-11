"Локомотив" убрал Смолова из заявки на сезон

Московский "Локомотив" убрал форварда Федора Смолова из заявки на сезон, следует из списка на официальном сайте российской Премьер-лиги (РПЛ).

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о возвращении Смолова в "Динамо", за которое он выступал с 2007 по 2015 год. Уже в ближайшие дни игрок должен пройти медосмотр в стане "бело-голубых" и подписать контракт сроком на 1,5 года.

Вместе со Смоловым покинуть "Локомотив" может целый ряд футболистов. Речь о Дмитрии Живоглядове, Мурило, Виталии Лисаковиче, Зе Луише и Мацее Рыбусе.