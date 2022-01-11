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11.01.2022 14:00
Рубрика: Спорт

"Локомотив" убрал Смолова из заявки на сезон

Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Московский "Локомотив" убрал форварда Федора Смолова из заявки на сезон, следует из списка на официальном сайте российской Премьер-лиги (РПЛ).

Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
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Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о возвращении Смолова в "Динамо", за которое он выступал с 2007 по 2015 год. Уже в ближайшие дни игрок должен пройти медосмотр в стане "бело-голубых" и подписать контракт сроком на 1,5 года.

Вместе со Смоловым покинуть "Локомотив" может целый ряд футболистов. Речь о Дмитрии Живоглядове, Мурило, Виталии Лисаковиче, Зе Луише и Мацее Рыбусе.

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