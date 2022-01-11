МОК объяснил, что ждет зараженных на Играх-2022

Международный олимпийский комитет рассказал, что ждет спортсменов, заразившихся коронавирусом на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Пожалуй, самое главное: в случае положительного теста у одного атлета от соревнований не будет отстраняться вся команда. Самого зараженного ждет изоляция: выйти из нее можно будет лишь сдав два теста в течение 24 часов при нормальной температуре в течение трех дней.

Близко контактировавшие с зараженным смогут принимать участие в соревнованиях при неукоснительном соблюдении ковидного протокола. Им придется питаться в одиночестве, держать мини-карантин в одиночном номере, почти не снимать маску и сдавать тесты каждые 12 часов в течение недели.

Между тем в Пекине рассказали, как в Китае обстоит дело с распространением штамма "омикрон". Пока речь идет о единичных случаях заражения. Необходимости вводить дополнительные меры или менять распорядок Игр на данный момент нет.