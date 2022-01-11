Школьник из Нижневартовска придумал "умные шахматы" для детей-инвалидов

Шахматные фигуры из пенополистирола высотой 30 сантиметров, начиненные чипами, доска, в каждую клетку которой заведен приемник электрического сигнала, и проекция разыгрываемой партии на стене или даже белой простыне, а может и в мобильном приложении.… Все это в конце учебного года ребятишкам из Нижневартовского реабилитационного центра собирается подарить одиннадцатиклассник Артур Кагарманов.

"Умные шахматы" - последняя разработка будущего выпускника школы № 29 в Нижневартовске. Она началась с большого желания помогать детям с ограниченными возможностями здоровья, а затем превратилась в проект для Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Юноша уже выиграл школьный и городской этапы, теперь готовится к окружному туру и мечтает о победе в финале. Дальше - больше: поступление в университет Иннополис под Казанью, например, на направление "Искусственный интеллект". Конечно, даже сейчас социальные инициативы Артура достойны восхищения, но что будет, когда он станет дипломированным специалистом?

- Артур, это же тот самый предмет технология в мастерских - со станками, инструментами? А твой проект - он какой-то мультидисциплинарный, больше относящийся к программированию… - гадаю я.

- Современная технология - это как раз и есть мультидисциплина, охватывающая множество направлений - от физики и химии до информатики и обществознания. Я вообще-то сержусь, когда кто-то со смешком говорит про "уроки труда", на которых все настолько легко, что их и посещать не надо. Уроки Елены Валерьевны - про другое, - говорит парень.

Елена Басимова - преподаватель технологии у мальчиков и учитель-волонтер Югры. Под чутким руководством удивительного педагога ребята не только работают на станках во время уроков и на кружке, повторяя путь своих отцов и дедов, но и проектируют умных помощников, облегчающих жизнь. Причем, не прячут их в кабинетных стеллажах, а, как благородные рыцари, дарят нуждающимся. Восьмиклассник Артур Резцов, например, на основе платы Arduino Nano сделал автоматическую кормушку для перепелок, а десятиклассник Даниил Ермолин собрал гравировальный станок и точечный сварочный аппарат. Объединяясь в изобретательских дуэтах с учителем и друг с другом, ребята на-гора выдают дела одно полезней другого. Так Елена Валерьевна и Даня заняты передвижной мини-лабораторией в виде лодки на пульте управления, которая будет изучать состав воды. Ребята, занимающиеся в кружке "Юный изобретатель", изготовили для особых детей такие конструкции, как межполушарные лабиринты и нейро-лого-ладошки, нечто вроде несложных развивашек для тренировки памяти, внимания, мелкой моторики. Сейчас наставник горит инженерной разработкой "Автоматический комплекс обнаружения торфяных пожаров" и считает ее началом большого пути.

Посвящающий свободное время волонтерству, в прошлом году Кагарманов сделал и подарил светодиодную строку детскому подростковому клубу "Солнышко". Сейчас пришла пора умных шахмат.

- У меня готовы лишь сами шахматные фигуры: каждая - из легкого материала на шестимиллиметровом фанерном основании, покрашена специальной краской, которая разрешена для использования в детских учреждениях. Я потратил на них три месяца, - рассказывает изобретатель. - Теперь нужно доделать программу на платформе Arduino, добавить чипы, потом создать приложение - видимо, буду занят проектом до конца мая, а там и выпускные экзамены.

Такими большими, но совсем не тяжелыми, королей-ферзей-слонов школьник смастерил специально - чтоб вызвать интерес детей к древней игре. К тому же он задумал обязательную проекцию вида доски на какую-нибудь поверхность через WI-FI, с показом возможных ходов - для упрощения запоминания правил.

А в Нижневартовском реабилитационном центре, кстати, шахматы очень ждут и наверняка не раз добрым словом вспомнят неравнодушного мальчика.