Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи с кончиной Алябьева

Скончался прославленный отечественный биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев.

"Не стало двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Анатолия Николаевича Алябьева. Совсем недавно, 12 декабря прошлого года, Алябьев отметил 70-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича", - говорится в сообщении Союза биатлонистов России.

Причина до обидного тривиальная. Снова ковид. Ударил по самому уязвимому месту - легким, которые Анатолий Николаевич давно лечил.

Звездным часом Алябьева стала Олимпиада-1980 в американском Лейк-Плэсиде. Там легендарный биатлонист выиграл два "золота" в индивидуальной гонке на 20 км и в эстафете. А еще взял "бронзу" в спринте. По завершении карьеры работал тренером. Подготовил 43 мастера спорта, три мастера спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта.