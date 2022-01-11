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11.01.2022 18:28
Рубрика: Спорт

Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи с кончиной Алябьева

Текст: Илья Соболев
Скончался прославленный отечественный биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев.
Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости
Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

"Не стало двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Анатолия Николаевича Алябьева. Совсем недавно, 12 декабря прошлого года, Алябьев отметил 70-летний юбилей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича", - говорится в сообщении Союза биатлонистов России.

Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK
Биатлонист Логинов упустил "золото" в гонке преследования в Оберхофе

Причина до обидного тривиальная. Снова ковид. Ударил по самому уязвимому месту - легким, которые Анатолий Николаевич давно лечил.

Звездным часом Алябьева стала Олимпиада-1980 в американском Лейк-Плэсиде. Там легендарный биатлонист выиграл два "золота" в индивидуальной гонке на 20 км и в эстафете. А еще взял "бронзу" в спринте. По завершении карьеры работал тренером. Подготовил 43 мастера спорта, три мастера спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта.

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