Татьяна Тарасова снова госпитализирована

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова снова находится в больнице. Об этом сообщила сама Татьяна Тарасова.

"Я в больнице", - приводит ее слова ТАСС.

Ранее стало известно, что 74-летняя Тарасова плохо почувствовала себя, но после оказания медицинской помощи ее решили не госпитализировать.

Тарасова почувствовала себя плохо в ноябре, пропустив этап Гран-при в Сочи, на котором должна была работать в качестве комментатора. Позже она была госпитализирована еще дважды.

В конце декабря Тарасову выписали из больницы.