У Косторной возникли осложнения при снятии гипса

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная опубликовала в Instagram видео, на котором танцует без гипса на кисти.

Подписчики завалили Косторную вопросами о самочувствии.

- Не все так просто, к сожалению, - написала Косторная в комментариях. - Не то чтобы гипс сняли, есть осложнения, которые если не долечить, то будут последствия, не хочется остаться однорукой в 18 лет.

Напомним, что перелом Алена получила во время неудачного падения с тройного акселя на тренировке. Фигуристке пришлось сняться с отборочного чемпионата России. Как результат, она потеряла шанс попасть на чемпионат Европы и Олимпийские игры.