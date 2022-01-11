В УЕФА ожидают, что Захарян и Мухин "выстрелят" в 2022 году

Новости

Алексей Морозов: Многие команды КХЛ готовы выпускать резервистов 18:42
Западные СМИ расценивают переговоры в Женеве как успех России 18:40
Истребители Су-30СМ России и Беларуси провели патрулирование границ 18:30
МВД: Все онлайн-сервисы ГИБДД работают в штатном режиме 18:27
Морозов об ужесточении ковидного регламента КХЛ: Маски даже в раздевалках 18:27
Макрон: Франция поддерживает диалог с Россией 18:19
Минтруд: Претендовать на пособие женщины могут уже после 6 недель беременности 18:08
Глава Роспотребнадзора: Число случаев COVID-19 может достигнуть ста тысяч в сутки 17:47
В Подмосковье горит частный дом престарелых 17:42
Почти 11 млн россиян прошли ревакцинацию от коронавируса 17:41
В Театр Сатиры назначали нового директора 17:39
Мишустин пожелал успехов назначенному на должность казахстанскому премьеру 17:28
Мишустин призвал губернаторов держать ситуацию с "омикроном" под личным контролем 17:24
Анна Попова: "Омикрон" заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса 17:03
Мурашко: Диспансеризацию после COVID-19 прошли почти 2 млн россиян 17:02
Меры поддержки льготников при соцгазификации введут по всей стране весной 17:00
Мурашко: Ревакцинация "Спутником Лайт" защитит от "омикрона" 16:51
В Москве растет процент заболевших штаммом "омикрон" 16:50
Мурашко: В РФ в резерве находятся около 30% больничных коек для пациентов с COVID 16:48
Тамбовский вице-губернатор задержан по делу о мошенничестве 16:42
Мария Захарова дала совет Джен Псаки 16:39
Депутат: Сикорский своими угрозами ставит под удар Польшу 16:33
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в столице за прошедшие праздники 16:33
В 2022 году на диспансеризацию перенесших ковид выделят 8 млрд рублей 16:32
В Ростове женщина и шестимесячный младенец заразились "омикроном" 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
11.01.2022 17:43
Рубрика: Спорт

В УЕФА ожидают, что Захарян и Мухин "выстрелят" в 2022 году

Текст: Артур Нанян
Игроки сборной России Арсен Захарян ("Динамо") и Максим Мухин (ЦСКА) вошли в список 40 самых перспективных молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В организации ожидают, что Захарян и Мухин могут "выстрелить" в этом году.
От Захаряна много ждут не только в России, но и в Европе. Фото: Михаил Синицын От Захаряна много ждут не только в России, но и в Европе. Фото: Михаил Синицын
От Захаряна много ждут не только в России, но и в Европе. Фото: Михаил Синицын

Список был составлен экспертами и журналистами официального сайта УЕФА. В рейтинг попали спортсмены в возрасте не старше 21 года. "Захарян способен действовать на любом фланге, проявлять изобретательность и забивать мячи с любого расстояния. Он очень креативен. В прошлом сезоне его признали лучшим молодым игроком российской Премьер-лиги и стал самым молодым полевым футболистом, дебютировавшим в составе сборной России", - подчеркнули в УЕФА.

Фото: РИА Новости
Захарян получил награду лучшему молодому футболисту года

В конце декабря Захарян действительно стал лауреатом премии "Первая пятерка", которую ежегодно вручают сильнейшему молодому игроку России. По итогам голосования, участие в котором принимали тренеры, спортивные организаторы и журналисты, Арсен набрал 445 баллов, опередив Гамида Агаларова из "Уфы" (312), своего одноклубника Константина Тюкавина (238), спартаковца Наиля Умярова (160) и новичка "красно-белых" Даниила Хлусевича (114).

Что касается Мухина, прошлым летом перешедшего из "Локомотива" в ЦСКА, то в сообщении УЕФА говорится, что наиболее ярко опорный полузащитник проявил себя в стане армейцев, где он себя "зарекомендовал разрушительной силой в центре поля". Кроме того, в рейтинг попал новичок "Краснодара" норвежский нападающий Эрик Бутхейм, ранее выступавший за "Буде-Глимт".

Отметим, что чуть ранее Захарян был включен в список десяти самых дорогих молодых футболистов мира по версии авторитетного портала Transfermarkt. Полностью топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия" Дортмунд) - 75 миллионов евро, Флориан Вирц (Германия, "Байер") - 70 миллионов, Джамал Мусиала (Германия, "Бавария") - 55, Гави (Испания, "Барселона") - 40, Илайш Мориба (Испания, "Лейпциг") - 20, Райан Шерки (Франция, "Лион") - 20, Харви Эллиотт (Англия, "Ливерпуль") - 15, Юссуфа Мукоко (Германия, "Боруссия" Дортмунд) - 15, Кайки да Силва (Бразилия, "Манчестер Сити") - 14, Арсен Захарян (Россия, "Динамо") - 12.

К динамовцу Захаряну уже сейчас проявляют интерес ведущие европейские клубы

Тем временем российские клубы потихоньку выходят из отпуска и начинают подготовку к возобновлению сезона. Главным ньюсмейкером последних дней стал "Локомотив", который намерен провести большие изменения в составе. В частности, уже в ближайшие дни команду должен покинуть Федор Смолов: форвард нашей сборной вернется в столичное "Динамо". Накануне "железнодорожники" исключили Смолова из заявки на сезон. Вместе с Федором руководство "Локомотива" намерено избавиться от Дмитрия Живоглядова, Зе Луиша, Виталия Лисаковича, Мацея Рыбуся, Александра Сильянова и Мурило.

Спорт Футбол Чемпионат России Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации УЕФА