В УЕФА ожидают, что Захарян и Мухин "выстрелят" в 2022 году

Игроки сборной России Арсен Захарян ("Динамо") и Максим Мухин (ЦСКА) вошли в список 40 самых перспективных молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В организации ожидают, что Захарян и Мухин могут "выстрелить" в этом году.

От Захаряна много ждут не только в России, но и в Европе. Фото: Михаил Синицын

Список был составлен экспертами и журналистами официального сайта УЕФА. В рейтинг попали спортсмены в возрасте не старше 21 года. "Захарян способен действовать на любом фланге, проявлять изобретательность и забивать мячи с любого расстояния. Он очень креативен. В прошлом сезоне его признали лучшим молодым игроком российской Премьер-лиги и стал самым молодым полевым футболистом, дебютировавшим в составе сборной России", - подчеркнули в УЕФА.

В конце декабря Захарян действительно стал лауреатом премии "Первая пятерка", которую ежегодно вручают сильнейшему молодому игроку России. По итогам голосования, участие в котором принимали тренеры, спортивные организаторы и журналисты, Арсен набрал 445 баллов, опередив Гамида Агаларова из "Уфы" (312), своего одноклубника Константина Тюкавина (238), спартаковца Наиля Умярова (160) и новичка "красно-белых" Даниила Хлусевича (114).

Что касается Мухина, прошлым летом перешедшего из "Локомотива" в ЦСКА, то в сообщении УЕФА говорится, что наиболее ярко опорный полузащитник проявил себя в стане армейцев, где он себя "зарекомендовал разрушительной силой в центре поля". Кроме того, в рейтинг попал новичок "Краснодара" норвежский нападающий Эрик Бутхейм, ранее выступавший за "Буде-Глимт".

Отметим, что чуть ранее Захарян был включен в список десяти самых дорогих молодых футболистов мира по версии авторитетного портала Transfermarkt. Полностью топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия" Дортмунд) - 75 миллионов евро, Флориан Вирц (Германия, "Байер") - 70 миллионов, Джамал Мусиала (Германия, "Бавария") - 55, Гави (Испания, "Барселона") - 40, Илайш Мориба (Испания, "Лейпциг") - 20, Райан Шерки (Франция, "Лион") - 20, Харви Эллиотт (Англия, "Ливерпуль") - 15, Юссуфа Мукоко (Германия, "Боруссия" Дортмунд) - 15, Кайки да Силва (Бразилия, "Манчестер Сити") - 14, Арсен Захарян (Россия, "Динамо") - 12.

К динамовцу Захаряну уже сейчас проявляют интерес ведущие европейские клубы

Тем временем российские клубы потихоньку выходят из отпуска и начинают подготовку к возобновлению сезона. Главным ньюсмейкером последних дней стал "Локомотив", который намерен провести большие изменения в составе. В частности, уже в ближайшие дни команду должен покинуть Федор Смолов: форвард нашей сборной вернется в столичное "Динамо". Накануне "железнодорожники" исключили Смолова из заявки на сезон. Вместе с Федором руководство "Локомотива" намерено избавиться от Дмитрия Живоглядова, Зе Луиша, Виталия Лисаковича, Мацея Рыбуся, Александра Сильянова и Мурило.