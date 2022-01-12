Антиковидные меры на Играх в Пекине будут строже, чем в Токио

На Олимпийских играх в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года, меры по борьбе с распространением коронавируса будут еще более строгие, чем на Играх-2020 в Токио.

Об этом заявил операционный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкре. Он рассказал о ряде важных отличий между Олимпиадами в Пекине и Токио.

"Для допуска к так называемой "замкнутой системе" теперь необходимо быть полностью вакцинированным. Во-вторых, здесь каждый участник будет проходить ПЦР-тестирование ежедневно. Как вы помните, в Токио это правило действовало только в отношении спортсменов в Олимпийской деревне и людей из их окружения, но не каждого", - сказал Дюкре.

Дюкре добавил, что на этот раз участники Игр будут полностью изолированы от внешнего мира.

Еще одной особенностью станет то, что во время Олимпиады будет разрешено использовать лишь определенные типы масок.

Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.