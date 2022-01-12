Дело Джоковича все больше запутывается

Первая ракетка мира Новак Джокович, который остается в центре скандала, выступил с заявлением и попытался объяснить нестыковки в его деле.

Для въезда в Австралию Новак получил медотвод от вакцинации на основе положительного теста на ковид от 16 декабря. Но на следующий день он участвовал в благотворительной акции для детей в Белграде. В "Инстаграме" серб опубликовал хронологию событий и настаивает на том, что диагноз узнал уже после этого мероприятия. В то же время Джокович признал, что 18 декабря провел - пусть и соблюдением всех мер безопасности - давно запланированное интервью. Ответственность за неверные данные в декларации спортсмен возложил на своего агента.

В Сербии максимальное наказание для нарушителей антиковидных мер - три года тюрьмы. В министерстве иммиграции Австралии тоже заинтересовались новой информацией и продолжают расследование. Решение о повторном аннулировании визы и депортации теннисиста может быть принято в любой момент.