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12.01.2022 18:35
Рубрика: Спорт

Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

Фото: EPA
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В среду женщины выявляли сильнейшую в спринтерской гонке на 7,5 км. Лучше всех дистанцию преодолела представительница Швеции Эльвира Эберг. Она не допустила ни одного промаха и показала результат 19 минут 45,2 секунды.

Серебро досталось норвежке Марте Ульсбю-Ройселанн, уступившей 21,6 секунды, третий результат показала итальянка Доротея Вирер, проигравшая 29,7 секунды. Обе спортсменки также были точны на обоих огневых рубежах.

Из россиянок лучший результат показала Светлана Миронова, ставшая восьмой с отставанием 50,9 секунды. 18-й результат у Валерии Васнецовой, 20-й результат у Кристины Резцовой, 35-я - Ирина Казакевич, 49-я - Ульяна Нигматуллина.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2021/2022