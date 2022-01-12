Хет-трик Кучерова помог клубу "Тампа-Бэй" разгромить "Баффало"

Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромили "Баффало" - 6:1. Три шайбы забросил Никита Кучеров.
Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй". Никита Кучеров в центре. Фото: AP Photo/Joshua Bessex
В ночь на среду "молнии" гостили в Баффало. И уже в первом периоде дважды огорчили хозяев площадки. Отличились Ондржей Палат и Энтони Чирелли.
В перерыве "клинки" заменили голкипера Укко-Пекку Луукконена на Малкольма Суббэна, но это не помогло.
Никита Кучеров дважды пробил голкипера "Баффало", а затем отличился Стиве Стэмкос.
An @Enterprise hat trick? Not a bad night for @86Kucherov. 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/vc6SB0nMwc— NHL (@NHL) January 12, 2022
В третьем периоде хозяева усилиями Винни Хинострозы сумели размочить ворота Андрея Василевского, однако точку в матче поставил Кучеров, оформивший хет-трик.
Две голевые передачи в активе защитника Михаила Сергачева, а Василевский в итоге отметился 16-ю отраженными бросками.