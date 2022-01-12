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12.01.2022 07:27
Рубрика: Спорт

Хет-трик Кучерова помог клубу "Тампа-Бэй" разгромить "Баффало"

Текст: Максим Домчев
Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромили "Баффало" - 6:1. Три шайбы забросил Никита Кучеров.
Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй". Никита Кучеров в центре. Фото: AP Photo/Joshua Bessex Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй". Никита Кучеров в центре. Фото: AP Photo/Joshua Bessex
Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй". Никита Кучеров в центре. Фото: AP Photo/Joshua Bessex

В ночь на среду "молнии" гостили в Баффало. И уже в первом периоде дважды огорчили хозяев площадки. Отличились Ондржей Палат и Энтони Чирелли.

Фото: Reuters
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В перерыве "клинки" заменили голкипера Укко-Пекку Луукконена на Малкольма Суббэна, но это не помогло.

Никита Кучеров дважды пробил голкипера "Баффало", а затем отличился Стиве Стэмкос.

В третьем периоде хозяева усилиями Винни Хинострозы сумели размочить ворота Андрея Василевского, однако точку в матче поставил Кучеров, оформивший хет-трик.

Две голевые передачи в активе защитника Михаила Сергачева, а Василевский в итоге отметился 16-ю отраженными бросками.

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