Малкин забросил две шайбы в первом матче после травмы

Российский нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин отметил свое возвращение в строй после травмы двумя шайбами в ворота "Анахайма".

Малкин из-за травмы дебютировал в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ в матче против "Анахайма". Счет в матче открыл форвард "пингвинов" Джефф Картер.

Второй гол в ворота "уток" записал на свой счет Малкин. При игре в большинстве он отличился могучим броском почти от синей линии.

HE'S BACK AND HE'S SCORING GOALS. pic.twitter.com/Tz2XcZeTiy — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 12, 2022

Якоб Сильверберг сократил отставание в счете, но Малкин снова увеличил разницу в счете, подставив клюшку под бросок партнера.

Geno, ARE YOU CRAZY?!



Two goals in your season debut? 👏 pic.twitter.com/x4VipyBXsq — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 12, 2022

Окончательный результат матча установил Картер, также оформивший дубль.

В итоге именно Малкин был признан первой звездой матча.