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12.01.2022 08:55
Рубрика: Спорт

Малкин забросил две шайбы в первом матче после травмы

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Kyusung Gong Фото: AP Photo/Kyusung Gong
Фото: AP Photo/Kyusung Gong

Российский нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин отметил свое возвращение в строй после травмы двумя шайбами в ворота "Анахайма".

Фото: AP Photo/Joshua Bessex
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Малкин из-за травмы дебютировал в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ в матче против "Анахайма". Счет в матче открыл форвард "пингвинов" Джефф Картер.

Второй гол в ворота "уток" записал на свой счет Малкин. При игре в большинстве он отличился могучим броском почти от синей линии.

Якоб Сильверберг сократил отставание в счете, но Малкин снова увеличил разницу в счете, подставив клюшку под бросок партнера.

Окончательный результат матча установил Картер, также оформивший дубль.

В итоге именно Малкин был признан первой звездой матча.

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