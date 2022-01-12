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Рубрика: Спорт

На турнире в Петербурге сыграют шесть теннисисток из топ-10 WTA

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8654)
На турнире в Санкт-Петербурге Sankt-Petersburg Ladies Trophy, который пройдет под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), ожидается крайне представительный состав участниц. На соревнования заявились шесть теннисисток из топ-10 мирового рейтинга.
Арина Соболенко (Беларусь). Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Арина Соболенко (Беларусь). Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Арина Соболенко (Беларусь). Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Питере сыграют белоруска Арина Соболенко (второй номер рейтинга), чешка Каролина Плишкова (5), гречанка Мария Саккари (6), эстонка Анетт Контавейт (7), испанка Паула Бадоса (9) и представительница Туниса Онс Жабер (10).

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Кроме того, в турнире примут участие пять россиянок. Это прошлогодняя победительница Sankt-Petersburg Ladies Trophy Дарья Касаткина, а также Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова.

Соревнования должны состояться с 7 по 13 февраля. Добавим, что турнир проводится с 2003 года.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA