Названа зарплата Смолова в "Динамо"

"Динамо" объявило о переходе нападающего сборной России Федора Смолова, а СМИ назвали зарплату игрока в новом клубе.
В среду "Динамо" объявило о подписании контракта с нападающим Федором Смоловым. Как сообщает сайт клуба, 31-летний форвард успешно прошел медобследование и подписал контракт по схеме "1,5+1".
⚡️ Фёдор Смолов — игрок московского «Динамо»!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2022
Форвард подписал контракт с бело-голубыми до 2024 года.
С возвращением, Федя! 🤍💙#ДинамоМосква #Смолов #футбол pic.twitter.com/GwuIbYA2m6
Тем временем СМИ назвали заработную плату новичка "Динамо". Как информирует "Чемпионат", за год Смолов получит около двух миллионов евро.
В среду Смолов отправился на первый сбор "Динамо" в Катар. Ранее он уже выступал за бело-голубых на протяжении восьми лет. Смолов дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.