Новости

Росстат: С начала года дизельное топливо на АЗС подорожало на 43 копейки 19:00
СК предъявил обвинение убийцам девочки в Костроме 18:40
Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге 18:35
Генсек ОДКБ проинформировал президента Казахстана о начале вывода миротворцев 18:31
"Локомотив" объявил о переходе нападающего сборной Чехии Кухты 18:16
Несколько полицейских пострадали в ходе акций протеста у парламента Болгарии 18:12
Минстрой упразднил клетки для подсудимых 18:02
Военная авиация доставит из Казахстана в Россию еще 146 человек 17:57
Названа зарплата Смолова в "Динамо" 17:55
Видео: Сотрудники ДПС задержали убийцу нижегородского депутата 17:55
Только четверть россиян знает, что такое "Метавселенная" 17:31
Глава комитета ГД исключил полный локдаун из-за "омикрона" 17:30
Google, Facebook и WhatsApp заплатили многомиллионный штраф 17:18
Объем обработки отходов в России достиг 40,6% 17:17
Киевский суд разрешил задержать Порошенко 17:11
Минфин оценил расходы на индексацию пенсий выше уровня инфляции 17:10
Кабмин ФРГ: Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается 16:35
Гинцбург: В Москве треть всех заражений приходится на долю "омикрона" 16:31
Канцлер Германии поддержал возобновление работы Совета Россия - НАТО 16:30
Штурм здания китайским дроном показали на видео 16:23
Гинцбург: Конструирование "Спутника V" под "омикрон" фактически закончено 16:19
Фестиваль в Гетеборге проведет эксперимент с массовым гипнозом 16:15
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана 15:53
Эксперты оценили снижение порога капвложений в свободный порт Владивосток 15:52
Песков рассказал об участии Путина в работе штаба по борьбе с ковидом 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 17:55
Рубрика: Спорт

Названа зарплата Смолова в "Динамо"

Текст: Максим Домчев

"Динамо" объявило о переходе нападающего сборной России Федора Смолова, а СМИ назвали зарплату игрока в новом клубе.

В среду "Динамо" объявило о подписании контракта с нападающим Федором Смоловым. Как сообщает сайт клуба, 31-летний форвард успешно прошел медобследование и подписал контракт по схеме "1,5+1".

Тем временем СМИ назвали заработную плату новичка "Динамо". Как информирует "Чемпионат", за год Смолов получит около двух миллионов евро.

В среду Смолов отправился на первый сбор "Динамо" в Катар. Ранее он уже выступал за бело-голубых на протяжении восьми лет. Смолов дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

Захарян: Интерес из Европы? Я сосредоточен на игре за "Динамо"
Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Футбольные трансферы