Названа зарплата Смолова в "Динамо"

"Динамо" объявило о переходе нападающего сборной России Федора Смолова, а СМИ назвали зарплату игрока в новом клубе.

В среду "Динамо" объявило о подписании контракта с нападающим Федором Смоловым. Как сообщает сайт клуба, 31-летний форвард успешно прошел медобследование и подписал контракт по схеме "1,5+1".

Тем временем СМИ назвали заработную плату новичка "Динамо". Как информирует "Чемпионат", за год Смолов получит около двух миллионов евро.

В среду Смолов отправился на первый сбор "Динамо" в Катар. Ранее он уже выступал за бело-голубых на протяжении восьми лет. Смолов дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.