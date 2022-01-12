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12.01.2022 10:52
Рубрика: Спорт

В Прикамье завершилось "Рождественское турне"

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 5(8653)
В Пермском крае завершилось "Рождественское турне" - открытые всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина для юных летающих лыжников. Благодаря открытому статусу турнира в нем приняли участие ребята в возрасте от восьми до 13 лет из Болгарии, Беларуси, Казахстана и Словакии.
Первые очки в профессиональной карьере ребята получают на российских соревнованиях. Фото: Евгений Вотинцев Первые очки в профессиональной карьере ребята получают на российских соревнованиях. Фото: Евгений Вотинцев
Первые очки в профессиональной карьере ребята получают на российских соревнованиях. Фото: Евгений Вотинцев

Как пояснили в региональном минспорта, по формату "Рождественское турне" схоже со взрослыми международными соревнованиями "Турне четырех трамплинов". Ребята за неделю совершили зачетные попытки в трех городах Прикамья: Перми, Лысьве и Чайковском. Лучшие спортсмены по итогам трех этапов вышли в финал, который состоялся в Чайковском в федеральном центре подготовки по зимним видам спорта "Снежинка". Финал турнира включен в календарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Это означает, что первые очки в профессиональной карьере ребята получают на российских соревнованиях.

Российские прыгуны на лыжах с трамплина собрали полный комплект медалей

На заключительном этапе "Рождественского турне" участники перешли на трамплины большей мощности. В итоге победителями общего зачета в группе спортсменов 2010 года рождения и младше стали Елизавета Андреева (Санкт-Петербург) и Иван Шавель (Беларусь). В возрастной группе 11-13 лет победили Екатерина Наумова (Санкт-Петербург) и Дмитрий Серёгин (Южно-Сахалинск).

Впервые в рамках "Рождественского турне" состоялись соревнования смешанных команд. Победу праздновала объединенная дружина Словакии и Болгарии, второе место у российской команды из Санкт-Петербурга, третье завоевала сборная Беларуси.

- Команда Словакии второй раз приезжает на эти соревнования. Прежде всего хочу поблагодарить организаторов за предоставленную спортсменам разных стран возможность состязаться и получать опыт, - говорит тренер команды Словакии Дениса Капустикова. - Мы надеялись на лучшее, и все получилось. Два года назад у нас не было ни одной медали, а в этот раз наши девочки стояли на подиуме каждый день, и наш мальчик запрыгнул на подиум. Впервые в истории этого турнира Словакия победила в командных соревнованиях. Да, холод в Лысьве произвел на всех сильнейшее впечатление. И внутрикомандная химия была очень хорошей - дети здесь счастливы, а это самое главное для нас.

Напомним, "Рождественское турне" прошло в Прикамье в 17-й раз. За это время региональные соревнования перешли на уровень международных и стали стартом в большой спорт для многих нынешних лидеров сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, таких как Ирина Аввакумова, Софья Тихонова и Лидия Яковлева.

Дважды "Рождественское турне" поддерживал Фонд президентских грантов, что помогло приобрести новую экипировку для маленьких спортсменов из Чайковского, Перми и Березников.

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